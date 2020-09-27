شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للأسرة 1442 وطريقة تقديم طلب للحصول على القرض

ننشر شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للأسرة والفئات المُستهدفة من التمويل المُقدم من البنك، حيث يوفر البنك منتجات تمويلية اجتماعية خاصة بالأسرة تتبع منتجات الأفراد، فهو يتماشى مع الهدف الاستراتيجي الرئيسي لبنك التنمية الاجتماعية، ويعمل على تمويل الاحتياجات الأسرية للمواطنين والمواطنات بالمملكة العربية السعودية عن طريق تقديم القروض الاجتماعية الفعالة التي لها آثارها الإيجابية.

ويتم منح قرض الأسرة للأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض لتقديم يد العون لها ومساعدتها على تحمل التكاليف والأعباء الحياتية، وقد أوضح البنك شروط ومتطلبات تقديم تمويل الأسرة العامة والتي تتعلق بالمستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ55 عاماً، ومن خلال موقعنا نوفر الشروط العامة للحصول على قرض الأسرة من بنك التنمية، وطريقة التقديم للحصول على التمويل.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للأسرة

يوفر بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عدداً من المنتجات التمويلية للأفراد والأعمال والقطاع الثالث، فهو يُقدم حزمة من المنتجات التمويلية الاجتماعية والادخارية المُوجهة لأصحاب الدخل المحدود، حيث يتيح إمكانية الحصول على التمويل الميسر الذي يساعد على مواجهة أعباء الحياة لسد احتياجاتهم الأساسية سواء كان للفرد أو الأسرة.

وتتضمن منتجات الأفراد المقدمة من البنك المنتجات الآتية (تمويل الأسرة – تمويل الزواج – تمويل الترميم – آهل – كنف – منتج زود الادخاري)، ويجب العلم أنه من شروط الحصول على القرض أن لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري عن 12.500 ريال، ولا يتجاوز عمره عن 70 عاماً والكفيل 55 عاماً، ومن يرغب في التعرف على كافة شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للأسرة العامة والخاصة بالمستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم سن الـ55، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

Advertisements

طريقة التقديم لتمويل الأسرة

يتم التقديم للحصول على تمويل الأسرة عن طريق اتباع خطوات يسيرة للتقديم، حيث يمكنكم التعرف على كيفية التقديم من خلال التالي:

الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية ( sdb.gov.sa ).

). اختيار “منتجات الأفراد”.

النقر على “تمويل الأسرة”.

النقر على “التقديم الإلكتروني”.

يتم الدخول عن طريق تعبئة البيانات (رقم الهوية – كلمة المرور) المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد، ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.

النقر على “طلب الحصول على تمويل جديد” من الصفحة الرئيسية.

اختيار البرنامج المراد تقديم الطلب له (أفراد – أعمال – جمعيات).

مشاهدة الفيديو ثم الإجابة على الأسئلة المطروحة.

الإطلاع على نتيجة الاختبار.

اختيار نوع التمويل “تمويل الأسرة”.

قراءة التعهد ثم النقر على علامة صح واختيار الفرع.

تعبئة البيانات الشخصية.

النقر على التعهد ثم حفظ.

تعبئة البيانات الخاصة بمبلغ التمويل ثم حفظ.

بإمكانك الإطلاع على الطلبات الخاصة بك من الصفحة الرئيسية.

تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

يستهدف بنك التنمية الاجتماعية المواطنين والمواطنات بتمويل الأسرة، كما يتم تقديم خدمة التسجيل الإلكتروني بشكل مجاني، وقد أوضح البنك المستندات المطلوب إحضارها لكل فئة من الفئات سواء للرجال أو النساء عند التقديم للحصول على تمويل الأسرة، حيث حدد متطلبات التقديم للموظفين الحكوميين وموظفي الشركات الحكومية وموظفي القطاع الخاص والمتقاعدين الحكوميين ومتقاعدي التأمينات ومتسبب أو طالب وربة منزل، ويمكنكم الإطلاع على كافة المتطلبات من خلال موقع البنك الرسمي.

ويجب العلم أنه في حال حصول المتقدم على موعداً فيجب عليه طباعة نسختين من النموذج الخاص بالبريد السعودي بواسطة حسابه على موقع بنك التنمية الاجتماعية، إلى جانب إرفاقهما مع باقي المستندات المطلوبة وإرسالها من خلال إحدى فروع البريد السعودي، ومن يرغب في التعرف على شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للأسرة 1442، يمكنه ذلك من خلال الفيديو المرفق.