خطوات تقديم تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية sdb.gov.sa وشروط…

ننشر خطوات تقديم تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية 1442، حيث يتيح البنك إمكانية التسجيل في قرض الأسرة الذي يُعد من المنتجات التمويلية الخاصة بالأفراد أمام المواطنين والمواطنات بالمملكة، ويتم تقديم خدمة التسجيل في التمويل الخاص بالأسرة بشكل مجاني عن طريق موقع بنك التنمية الاجتماعية أو من خلال التطبيق الخاص بالهاتف الجوال.

وقد اشترط البنك عدداً من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب بالتقديم للحصول على قرض الأسرة، حيث يوجد شروطاً عامة للتقديم، وأحكاماً خاصة بالمستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم سن الخامسة والخمسون عاماً، ومن خلال موقعنا نوفر طريقة تسجيل طلب لتمويل الأسرة، والشروط الواجب توافرها عند التقديم.

خطوات تقديم تمويل الأسرة

يتيح بنك التنمية الاجتماعية إمكانية الحصول على تمويل الأسرة كأحد منتجات الأفراد لمساعدة الأسر من أصحاب الدخل المحدود على مجابهة الأعباء الحياتية التي قد تواجه الأفراد جراء الإصلاحات الاقتصادية ضمن برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة الرشيدة 2030، ويتم تقديم تمويل الأسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:

دخول موقع بنك التنمية الاجتماعية الإلكتروني (sdb.gov.sa)، أو من خلال تطبيق الجوال. اختيار المنتج التمويلي “أفراد”. اختيار “تمويل الأسرة”. النقر على أيقونة “التقديم الإلكتروني” من القائمة. يتم تسجيل الدخول من خلال تعبئة البيانات المطلوبة وهي (رقم الهوية – كلمة المرور) المُستخدمين في بوابة النفاذ الوطني، وفي حال عدم وجود حساب بشكل مُسبق على البوابة، فيجب إنشاء حساباً جديداً على البوابة من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمين في نظام أبشر. من الصفحة الرئيسية، اختر “طلب الحصول على تمويل جديد”. اختر البرنامج التمويلي المراد التقديم به، ثم انقر على أيقونة “تقديم”. قم بمشاهدة الفيديو ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة. اذهب للاطلاع على “نتيجة الاختبار” بعد الانتهاء من الإجابة على كافة الأسئلة. الدخول إلى الخدمة عن طريق النقر على تقديم تمويل الأسرة باعتباره البرنامج المراد التقديم له. قم بقراءة التعهد ثم وضع علامة صح على الأيقونة ثم اختيار الفرع التابع له. تعبئة البيانات الشخصية وتحديد الغرض من التمويل. النقر على التعهد ثم حفظ. تعبئة بيانات التعهد الخاصة بالعمل. تحديد قيمة مبلغ التمويل. طباعة النماذج وتعبئتها ثم إرسالها بواسطة البريد الإلكتروني. يمكنك الإطلاع على حالة الطلب من خلال صفحة البنك الرئيسية بعد تسجيل الدخول.

شروط تقديم طلب تمويل الأسرة

اشترط بنك التنمية الاجتماعية شروطاً يجب توافرها فيمن يرغب في تقديم تمويل الأسرة سواء كان رجلاً أو امرأة، حيث تمثلت الشروط العامة لتمويل الأسرة في ضرورة تجاوز سن المُقترض 70 عاماً والكفيل 55 عاماً، كما اشترط عدم زيادة الدخل الشهري عن 12.500 ريالاً.

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وألا يتعدى نصيب الفرد الواحد من الدخل الشهري للأسرة عن 2000 ريال، وهنا يتم احتساب نصيب الفرد عن طريق تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها، كما يتم احتساب الابن الذي لم يتجاوز عمره 24 عاماً ضمن أفراد الأسرة بشرط ألا يكون موظفاً أو متزوجاً، وكذلك الحال بالنسبة للبنت.

كما أعطى البنك الحق للمرأة المطلقة أو الأرملة التي تعول تعول طفلاً كحد أدنى في أن تقوم بتقديم طلب التمويل للأسرة، ومن يرغب في التعرف على الشروط الخاصة بمن تجاوزت أعمارهم 55 عاماً، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

وقد أعلن البنك رسمياً عن رفع الحد الأقصى لراتب المُقترض بتاريخ الرابع والعشرون من شهر أغسطس لعام 2020م، حيث أصبح الحد الأعلى لراتب المُقترض 12.500 ريالاً بدلاً من 10.000 ريال، وقد حدد القروض التي سيتم تطبيق هذا الحد عليها وهم (تمويل الأسرة – تمويل الزواج – تمويل الترميم)، كما حدد الحد الأعلى لقيمة التمويل بمبلغ 60 ألف ريال.