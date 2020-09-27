محمد بن مسعود - الدمام - لبحث مستجدات الموسم الرياضي الجديد يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين. 28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 12:23 AM لبحث مستجدات الموسم الرياضي الجديد Advertisements "الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم" "الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم" يعقد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، الاثنين، اجتماعاً مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة آلية "إستراتيجية دعم الأندية" للموسم الرياضي الجديد وجميع معاييرها وحوكمة الأندية، إلى جانب العديد من المواضيع الإدارية المالية الخاصة بأندية المحترفين. الكلمات المفتاحية ، "الفيصل" يجتمع برؤساء أندية المحترفين لمناقشة "إستراتيجية الدعم" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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