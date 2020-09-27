- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره التعاون، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020.
وقاد المهاجم المغربي فريقه النصر لبلوغ الدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه التعاون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد.
وتعد هذه المباراة الثالثة التي يتوج بها "حمدالله" كأفضل لاعب في البطولة منذ استئنافها في منتصف الشهر الجاري.
وابتعد "حمدالله" بصدارة هدافي المسابقة في نسختها الحالية برصيد (6) أهداف، كما عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هالك لاعب فريق شنغهاي الصيني إثر تسجيله في المباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال آسيا.
يُشار إلى أن المهاجم المغربي سجل ستة من أهداف النصر الـ10في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا أي ما يعادل 60 % من أهداف الفريق كأعلى نسبة لأي لاعب في البطولة حتى الآن.
28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442 12:02 AM
اللاعب يواصل تسجيل الأرقام القياسية
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم النصر عبد الرزاق حمدالله كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام نظيره التعاون، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2020.
وقاد المهاجم المغربي فريقه النصر لبلوغ الدور ربع النهائي بعد الفوز على مواطنه التعاون بتسجيله هدف اللقاء الوحيد.
وتعد هذه المباراة الثالثة التي يتوج بها "حمدالله" كأفضل لاعب في البطولة منذ استئنافها في منتصف الشهر الجاري.
وابتعد "حمدالله" بصدارة هدافي المسابقة في نسختها الحالية برصيد (6) أهداف، كما عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي هالك لاعب فريق شنغهاي الصيني إثر تسجيله في المباراة التاسعة على التوالي في دوري أبطال آسيا.
يُشار إلى أن المهاجم المغربي سجل ستة من أهداف النصر الـ10في النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا أي ما يعادل 60 % من أهداف الفريق كأعلى نسبة لأي لاعب في البطولة حتى الآن.
، الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الآسيوي: عبد الرزاق حمدالله رجل مباراة النصر والتعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.