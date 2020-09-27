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محمد بن مسعود - الدمام - قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون محمد السهلاوي التهنئة للنصر بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020. بعد أن كسب النصر نظيره التعاون بهدف " المغربي " عبد الرزاق حمدالله دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16
وقال السهلاوي عقب المباراة: ألف مبروك للحكم الذي أدار المباراة.. النصر قادر على التأهل دون مساعدة أحد، فقد أضاع الحكم جهدنا وسط غياب تقنية الفيديو "فار".
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 11:19 PM
قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون محمد السهلاوي التهنئة للنصر بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020. بعد أن كسب النصر نظيره التعاون بهدف " المغربي " عبد الرزاق حمدالله دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16
وقال السهلاوي عقب المباراة: ألف مبروك للحكم الذي أدار المباراة.. النصر قادر على التأهل دون مساعدة أحد، فقد أضاع الحكم جهدنا وسط غياب تقنية الفيديو "فار".
، السهلاوي: نبارك للحكم تأهل النصر.. غياب "الفار" أضاع جهدنا ،
المصدر : الخليج 365
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