، السهلاوي: نبارك للحكم تأهل النصر.. غياب "الفار" أضاع جهدنا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدم مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي التعاون محمد السهلاوي التهنئة للنصر بعد تأهل الفريق لدور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2020. بعد أن كسب النصر نظيره التعاون بهدف " المغربي " عبد الرزاق حمدالله دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات دور الـ16

وقال السهلاوي عقب المباراة: ألف مبروك للحكم الذي أدار المباراة.. النصر قادر على التأهل دون مساعدة أحد، فقد أضاع الحكم جهدنا وسط غياب تقنية الفيديو "فار".