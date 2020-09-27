شكرا لمتابعة خبر عن مواطن يروي موقف إنساني لرجل مرور: "عرض عليا سيارته الخاصة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وثق مواطن لحظة مساعدته من قبل أحد أفراد أمن الطرق بعد تعطل سيارته على طريق" الرياض - الدمام "

وقال المواطن : تعطلت سيارتي في طريق الرياض الدمام، فحضر أحد أفراد أمن الطرق ولم يغادرنا حتى أحضر لنا سطحة وسلمني سيارته الخاصة.

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وأضاف : ورفض إعطائي إسمه أو رقم تواصل لولا أن حصلت على اسمه من إستمارة سيارته التي أعدتها له على نفس السطحة.

وتفاعل المغردون مع مقطع الفيديو مطالبين بتكريم رجل المرور، حيث أكدوا أنه موقفه شهم منه.