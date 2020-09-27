شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع :57% يؤيدون استمرار الدراسة عبر منصة «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): شهدت المملكة الأونة الأخيرة تفعيل نظام التعليم عن بُعد على خلفية انتشار فيروس شهدت المملكة الأونة الأخيرة تفعيل نظام التعليم عن بُعد على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد. ومن جانبها قررت وزارة التعليم استمرار العمل بنظام التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الحالي من خلال منصة "مدرستي". وأجرت صحيفة " صدى " الإلكترونية استطلاعًا لمعرفة موقف القراء من استمرار العملية التعليمية عن بُعد. ووافق 57% على استمرار التعليم عبر منصة "مدرستي" واعترض 43% من أصل 361 مشارك في الاستطلاع

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