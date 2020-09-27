شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تروي تفاصيل ملاحقة زوجها ومطالبته بسداد 13 مليون(فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روت المواطنة دارين حبيب، جزء من فصول قضيتها مع طليقها حيث تطالبه بسداد أكثر من 13مليون.

وقالت المواطنة خلال برنامج " ياهلا " : قضيتي منذ عام 1429 فيها صدور أوامر وفيها إصدار حكم، وصادر فيها قرار قضائي تضمن إلزام زوج المرأة السابق بدفع مبلغ قدره 13 مليونا في طلب التنفيذ، وحبس المتهم تنفيذيا بعد فض شراكة تجارية بين الطرفين.

وأضافت : قام أحد الموظفين باالاتصال بي بأنه يجب أن اتواجد في القضية واتفاجئ بالقبض عليا، ولفقت عليا قضايا مثل خلوة غير شرعية، وتم توقيفي أنا وبناتي لهروبي من دار حماية.

وتابعت : أنا لم أهرب ومدير الدار هي التي قررت أن تخرجني من الدار لأنني لم أكن متهمة في القضية.