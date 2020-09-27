شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل واقعة فتاة ظهرت تصلي بجانب سيارتها على الطريق الدائري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى والد الفتاة التي كانت تصلي جوار سيارة متوقفة في الطريق الدائري بالرياض تفاصيل جديدة حول المقطع المتداول على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف والد الفتاة أنه من المؤسف تصوير المقطع والتعليق الجائر الظالم عليه، موضحا أن ما حدث هو أن عائلته كانت برفقة السائق ولَم تكن ابنته التي ظهرت هي من تقود السيارة، وفقا للرياض.

وأبان أن السيارة كانت متعطلة وكانوا في انتظار من يسعفهم وخشيت ابنته خروج الوقت فقامت بأداء الصلاة، مردفا أنه يأسف لمن قام بالتصوير فبدلاُ من أن يعزز اهتمامها بصلاتها اتهمها زورا وبهتانا دون أن يبحث عن الحقيقة.