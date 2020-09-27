شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة استرداد الملك عبدالعزيز للرياض بعمر الـ17 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): استرد الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، الرياض وعمره 26 عامًا وليس 17 عامًا. وذكر حساب "تاريخ آل سعود"، أن المعلومة المترددة في هذا الشأن غير صحيحة. إذ أن الملك عبدالعزيز " رحمه الله" استطاع أن يسترد الرياض في الخامس من شهر شوال 1319 هـ الموافق 15 / 1 / 1902م. استرد الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، الرياض وعمره 26 عامًا وليس 17 عامًا. وذكر حساب "تاريخ آل سعود"، أن المعلومة المترددة في هذا الشأن غير صحيحة. إذ أن الملك عبدالعزيز " رحمه الله" استطاع أن يسترد الرياض في الخامس من شهر شوال 1319 هـ الموافق 15 / 1 / 1902م.

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