التأمينات الاجتماعية تعلن إقامة دورة مجانية عن بُعد مع شهادة حضور معتمدة

لجميع أفراد المجتمع..
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية طرح دورة مجانية عن بُعد في (شرح نظام التأمينات الاجتماعية) لجميع أفراد المجتمع (رجالًا ونساء) مع شهادة حضور معتمدة على النحو التالي:
تقام الدورة من الأحد 1442/2/24هـ (الموافق 2020/10/11م) حتى الإثنين 1442/2/25هـ (الموافق 2020/10/12م) من الساعة 9:00 صباحاً حتى 2:00 ظهرًا.
ملاحظات:
- يمكنك معرفة رقم اشتراك المرشح في التأمينات الاجتماعية عن طريق حساب المشترك في تطبيق تأميناتي أو موقع التأمينات الإلكتروني
- عدم اكتمال البيانات سيؤدي إلى استبعاد الطلب.
- العدد محدود في الدورة التدريبية
- سيتم التواصل مع المرشح عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني قبل انعقاد الدورة بأسبوع على الأقل، وذلك لتأكيد القبول من عدمه.
يبدأ التسجيل من اليوم الأحد 1442/2/10هـ عن طريق الرابط: ويستمر حتى الخميس المقبل 1442/2/14هـ (الموافق 2020/10/1م).
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