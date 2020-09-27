المالكي: إطلاق سراح 15جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى.. ونرفض أي مزايدات سياسية

أكد الرغبة الشديدة في إنهاء الملف..
أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، اليوم الأحد، رفض استخدام اتفاق تبادل الأسرى في أي مزايدات سياسية.
وخلال مؤتمر صحفي، أعلن المالكي، إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى، لافتًا إلى أن الصليب الأحمر الدولي سيشرف على تنفيذ الاتفاق.
وقال المالكي: إن هناك رغبة شديدة (من جانب تحالف دعم الشرعية) في إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين، مضيفًا: نسعى لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين.
وأوضح المالكي أن اتفاق تبادل الأسرى هدفه إنساني بدرجة أولى، مشيرًا إلى رفض التحالف استخدام اتفاق تبادل الأسرى في أي مزايدات سياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر المالكي: إطلاق سراح 15جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق تبادل الأسرى.. ونرفض أي مزايدات سياسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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