حساب المواطن يوضح الإجراءات المطلوبة إذا كانت الحالة «غير مؤهل»

منها تحديث البيانات..
أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، الإجراء الذي يجب على المستفيد القيام به عند ظهور حالة الأهلية «غير مؤهل».
وقال البرنامج، في تغريدة عبرحسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «إنه يجب تحديث البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة طبقًا لأسباب عدم الأهلية، عن طريق البوابة الإلكترونية، وذلك خلال مدة أقصاها 3 أشهر من صدور نتائج الأهلية «غير مؤهل».
وذكر برنامج حساب المواطن أنه سيتم دراسة الأهلية مجددًا وفي حالة قبول الاعتراض وانطباق معايير البرنامج سيتم صرف الدعم.
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