حدد فئات المرحلة الأولى.. وزير الحج: تصريح العمرة مجاني.. وغير مسموح بدخول الحرم إلا بشرط

أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن أن تصريح العمرة مجاني ودون مقابل مالي.

وشدد، خلال لقائه في برنامج الراصد، على قناة الإخبارية، مساء اليوم الأحد، أنه لن يسمح لأي شخص بالدخول إلى الحرم المكي إلا بعد التسجيل في تطبيق اعتمرنا، مشيرًا إلى أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 و65 سنة.

وقال: إن هناك خطة دقيقة محسوبة بالثواني من مرحلة دخول كل فوج من المعتمرين إلى الحرم المكي وأداء الطواف حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفا والمروة وحتى خروجهم.