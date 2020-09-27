الموارد البشرية توضح شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

وأشارت إلى أن شروط الحصول على تصريح السفر يتضمن أن يكون مقدم الطلب موظفًا لدى المنشأة بصفة دائمة، العمل لدى المنشأة قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، عدم القدرة على مواصلة العمل عن بعد.

وذكرت أن شروط التقديم للعاملين السعوديين تشمل، إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، ويجب أن يتضمن الخطاب: 1. اسم العامل. 2. صفته ومسماه الوظيفي. 3. تاريخ بداية مزاولته للعمل مع المنشأة. 4. بيان عدم قدرة الشخص على مواصلة العمل عن بُعد.

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كما تتضمن الشروط مصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة، أو سفارة بلد المنشأة في المملكة على خطاب المنشأة.

وتتضمن الدخول على منصة أبشر للأفراد وذلك من خلال 1. اختيار خدماتي 2. اختيار الجوازات. 3. اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات. 4. اختيار طلب جديد. 5. اختيار المديرية العامة للجوازات.

. اختيار الخدمة المطلوبة: (تصريح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية). 7. اختيار نوع الخدمة الفرعية. 8. إرفاق المستندات المطلوبة وتقديم الطلب.

وأخيرًا إرفاق المستندات التالية: 1. خطاب المنشأة المصادق عليه من السفارة. 2. صورة من عقد العمل. 3. تعهد عدم السفر لأي بلد آخر.