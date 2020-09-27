13 شاحنة إغاثية سعودية جديدة تتجه لليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 13 شاحنة إغاثية خلال المدة من 15 إلى 27 سبتمبر 2020، تحمل على متنها 265 طنا من السلال الغذائية، والمواد الطبية المتنوعة، و30 كرتونا من التمور، وتستهدف محافظات: عدن، ومأرب، وتعز، ولحج، وحضرموت.

وتأتي هذه المساعدات امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز بما فيها المحافظات التي ترزح تحت وطأة الحوثيين.

من جهة ثانية، وقع المركز، أمس، اتفاقية تعاون مشترك لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظتي عدن (المرحلة الثالثة) وسيئون، يستفيد منها 2572 فرداً.

ووقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز بمقر المركز في الرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة لخدمة أنفسهم أولاً والإسهام في خدمة مجتمعهم ثانيًا.