اعتبارات السفر في مطارات المملكة

- الإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا
- قياس درجة حرارة المسافر في المطار حيث لن يسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته على 38 درجة
-لبس الكمامة في المطار والطائرة مع المحافظة على تعقيم اليدين باستمرار
-الحفاظ على المسافة الآمنة (متر ونصف) عند السفر
-عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.
إجراءات المطارات والعاملون فيها
- توفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغة عددها 28 مطارا
- إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي
- إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية
- تطهير جميع المطارات والطائرات السعودية بشكل مستمر
- ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل المسافرين.
الإجراءات الوقائية
- اقتصاد الدخول إلى المطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة
- قياس درجة حرارة المسافر في المطار
- الالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار وسيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة (ما عدا الأطفال دون سنة السابعة)
التطهير:
- تعقيم اليدين باستمرار
- تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر من خلال مواقع التطهير الخاصة بها
- تطهير أجهزة بصمة الجوازات بعد كل استخدام
حواجز حماية
- وضع حواجز حماية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة الجوازات وإصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة
- الحفاظ على مسافة متر ونصف بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية
أماكن الجلوس والانتظار
- تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار
المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق
- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية
- تطبيق التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة متر ونصف
بوابات السفر
- الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة حسب مناطق المقاعد بالطائرة
- ضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة متر ونصف
- تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة
- تطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين
- التزام جميع الملاحين والركاب بارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة.
عند الوصول
- الالتزام بالنزول التدريجي للركاب
- الالتزام بلبس الكمامات
- استخدام 50 % فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب/ الحافلات.
الدخول لصالات السفر
- توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة
- الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة
- توفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها
الجوازات
- تطهير أجهزة بصمة الجوازات بعد كل استخدام
- وضع حواجز حماية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة الجوازات
استلام الأمتعة
- الوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار
- الوقوف على الملصقات الإرشادية في مناطق التجمعات
- تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام
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