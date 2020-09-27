اعتبارات السفر في مطارات المملكة

يمنع من السفر من لا يلتزم بـ

- الإفصاح الطبي خلال مرحلة الحجز والإبلاغ في حال وجود أي أعراض لمرض كورونا

- قياس درجة حرارة المسافر في المطار حيث لن يسمح بالسفر لمن تزيد درجة حرارته على 38 درجة

-لبس الكمامة في المطار والطائرة مع المحافظة على تعقيم اليدين باستمرار

-الحفاظ على المسافة الآمنة (متر ونصف) عند السفر

-عدم السماح لغير السعوديين بالدخول إلى أراضي المملكة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

إجراءات المطارات والعاملون فيها

- توفير المعقمات في جميع أرجاء مطارات المملكة البالغة عددها 28 مطارا

- إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بالفحص الطبي

- إلزام جميع العاملين في المطارات والطواقم الجوية بتعقيم اليدين ولبس الكمامة والقفاز وأقنعة الحماية

- تطهير جميع المطارات والطائرات السعودية بشكل مستمر

- ستتم جدولة الرحلات الجوية وفق برنامج زمني محدد لضمان عملية تطهير المرافق المستخدمة من قبل المسافرين.

الإجراءات الوقائية

- اقتصاد الدخول إلى المطار على المسافرين فقط ويستثنى من ذلك المرافقين لكبار السن وذوي الإعاقة

- قياس درجة حرارة المسافر في المطار

- الالتزام بلبس الكمامة أثناء الدخول إلى المطار وسيمنع من السفر من لا يلتزم بلبس الكمامة (ما عدا الأطفال دون سنة السابعة)

التطهير:

- تعقيم اليدين باستمرار

- تطهير عربات نقل الحقائب بشكل مستمر من خلال مواقع التطهير الخاصة بها

- تطهير أجهزة بصمة الجوازات بعد كل استخدام

حواجز حماية

- وضع حواجز حماية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة الجوازات وإصدار بطاقة الصعود للطائرة وتسليم الأمتعة

- الحفاظ على مسافة متر ونصف بين المسافرين في مناطق التجمعات من خلال الوقوف على الملصقات الإرشادية

أماكن الجلوس والانتظار

- تطبيق التباعد بين المسافرين في أماكن الجلوس والانتظار

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المطاعم والمقاهي وأماكن التسوق

- استخدام وسائل الدفع الإلكترونية والتقليل من التعامل بالأوراق النقدية

- تطبيق التباعد بين المسافرين لدى جميع مقدمي الخدمات والمطاعم والمقاهي بمسافة متر ونصف

بوابات السفر

- الالتزام بالتصعيد التدريجي للطائرة من قبل مزود الخدمة حسب مناطق المقاعد بالطائرة

- ضمان عدم الاصطفاف المتقارب وتطبيق التباعد بين المسافرين بمسافة متر ونصف

- تطهير جسور الإركاب وحافلات نقل المسافرين والرافعات الطبية قبل وبعد الاستخدام لكل رحلة

- تطبيق التباعد بين المسافرين عند الدخول للطائرة وركوب حافلات نقل المسافرين

- التزام جميع الملاحين والركاب بارتداء الكمامات طوال مدة سير الرحلة.

عند الوصول

- الالتزام بالنزول التدريجي للركاب

- الالتزام بلبس الكمامات

- استخدام 50 % فقط من الطاقة التشغيلية لجسر الإركاب/ الحافلات.

الدخول لصالات السفر

- توفير أجهزة التطهير عند أول نقطة دخول للصالة

- الوقوف على الملصقات الإرشادية التي توضح مكان وقوف كل مسافر في مسار مغادرة الصالة

- توفير مناطق للعزل الصحي للحالات المشتبه بإصابتها

الجوازات

- تطهير أجهزة بصمة الجوازات بعد كل استخدام

- وضع حواجز حماية تفصل بين المسافرين ومقدمي خدمة الجوازات

استلام الأمتعة

- الوقوف على الملصقات الإرشادية في منطقة الانتظار

- الوقوف على الملصقات الإرشادية في مناطق التجمعات

- تطهير عربات نقل الأمتعة بشكل مستمر بعد كل استخدام