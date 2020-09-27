وزير الخارجية يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.
من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية اتصالين هاتفيين الأول بنظيره البنجلاديشي أيه كي عبدالمؤمن، والثاني بوزير خارجية إريتريا عثمان صالح محمد. واستعرض العلاقات مع البلدين الصديقين وأوجه التعاون في مختلف المجالات.
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