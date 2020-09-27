اخبار السعوديه

أمير جازان يستعرض العملية التعليمية عبر مدرستي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
استعرض أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، العملية التعليمية عن بعد عبر ، وذلك أثناء استقباله مديري تعليم جازان وصبيا الدكتور إبراهيم أبو هادي، والدكتور حسن الخرمي.

وتضمن العرض فيديو تعريفيا عن منصة مدرستي، بدايتها وأهدافها، وشاهد أمير المنطقة بثا مباشرا لأحد الدروس عبر منصة مدرستي، مشاركا أبناءه المعلمين والطلاب في أحد الفصول الافتراضية عن بعد، واستمع الجميع لتوجيهاته.

ويستفيد من منصة مدرستي بتعليم جازان قرابة 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة، وأكثر من 149 ألف طالب وطالبة من تعليم صبيا في 1200 مدرسة بنين وبنات، وتم تدريب الكوادر التعليمية على العديد من برامج منصة مدرستي فور إطلاقها، استفاد منها 18 ألف معلم ومعلمة بتعليم جازان، و16 ألف معلم ومعلمة من تعليم صبيا، كما قامت الإدارتان بالعمل على توفير الدعم الفني للطلاب وأولياء الأمور في المدارس، وحتى المنازل لمن لم يتمكن من الدخول على المنصة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير جازان يستعرض العملية التعليمية عبر مدرستي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا