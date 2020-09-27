أمير جازان يستعرض العملية التعليمية عبر مدرستي

استعرض أمير جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، العملية التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي ، وذلك أثناء استقباله مديري تعليم جازان وصبيا الدكتور إبراهيم أبو هادي، والدكتور حسن الخرمي.

وتضمن العرض فيديو تعريفيا عن منصة مدرستي، بدايتها وأهدافها، وشاهد أمير المنطقة بثا مباشرا لأحد الدروس عبر منصة مدرستي، مشاركا أبناءه المعلمين والطلاب في أحد الفصول الافتراضية عن بعد، واستمع الجميع لتوجيهاته.

ويستفيد من منصة مدرستي بتعليم جازان قرابة 200 ألف طالب وطالبة في أكثر من 1400 مدرسة، وأكثر من 149 ألف طالب وطالبة من تعليم صبيا في 1200 مدرسة بنين وبنات، وتم تدريب الكوادر التعليمية على العديد من برامج منصة مدرستي فور إطلاقها، استفاد منها 18 ألف معلم ومعلمة بتعليم جازان، و16 ألف معلم ومعلمة من تعليم صبيا، كما قامت الإدارتان بالعمل على توفير الدعم الفني للطلاب وأولياء الأمور في المدارس، وحتى المنازل لمن لم يتمكن من الدخول على المنصة.