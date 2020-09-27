96 يوما على انتهاء مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد

مكونات المشروع
يضم مشروع المدينة الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والإدارية والفنية واللوجستية والسكنية، ويصل مجموع المساحة المبنية في مرحلته الأولى الجاري تنفيذها إلى 525 ألف م2، وتبلغ مساحة مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد الكلية 2 مليون م2، وتم رصد ميزانية 1.7 مليار ريال للمشروع بسعة 2000 سرير.
كما يضم مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي 1681 مساحة طبية بسعة 851 سريرا لمرضى التنويم، و457 سريرا إضافيا، إضافة إلى 373 غرفة كشف وعلاج لكافة التخصصات الرئيسية مثل: أمراض القلب، والأعصاب، والجراحة، والباطنة.
مركز للأورام
يضم المستشفى أيضا مركزا للأورام ومركزا مستقلا جديدا لطب الأطفال بسعة 286 سريرا، كما يضم 373 عيادة خارجية و90 سريرا لوحدة إجراءات اليوم الواحد، كما توجد هناك 50 وحدة غسيل كلوي للعيادات الخارجية منها 32 وحدة للمنومين و5 وحدات للأطفال، ومركز للأبحاث والابتكار ومبنى للشؤون الأكاديمية والتدريب مكون من 24 طابقا، وأيضا مبنى الخدمات الإدارية ومبنى لمقدمي الخدمات الخارجية ومركز متكامل لخدمات ومرافق البنية التحتية والخدمات اللوجستية.
خدمات المستشفى
2000 سرير
851 سريرا لمرضى التنويم
373 عيادة خارجية و90 سريرا لوحدة إجراءات اليوم الواحد
286 سريرا في مركز مستقل لطب الأطفال
2.3 كلم طول نفق الخدمات الذي يربط جميع المنشآت الطبية بمركز الخدمات
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