96 يوما على انتهاء مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد

رصدت «دوت الخليج»، في جولة ميدانية على موقع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد شمال جدة، كشفت فيها البدء في تركيب الأوجه الزجاجية للمباني، وبلغت نسبة الإنجاز 85 %. وعلمت «دوت الخليج» من مصادرها أن المدة المتبقية على اكتمال المشروع تبلغ 96 يوما.

مكونات المشروع

يضم مشروع المدينة الطبية لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية والإدارية والفنية واللوجستية والسكنية، ويصل مجموع المساحة المبنية في مرحلته الأولى الجاري تنفيذها إلى 525 ألف م2، وتبلغ مساحة مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد الكلية 2 مليون م2، وتم رصد ميزانية 1.7 مليار ريال للمشروع بسعة 2000 سرير.

كما يضم مشروع مستشفى الملك فيصل التخصصي 1681 مساحة طبية بسعة 851 سريرا لمرضى التنويم، و457 سريرا إضافيا، إضافة إلى 373 غرفة كشف وعلاج لكافة التخصصات الرئيسية مثل: أمراض القلب، والأعصاب، والجراحة، والباطنة.

مركز للأورام

يضم المستشفى أيضا مركزا للأورام ومركزا مستقلا جديدا لطب الأطفال بسعة 286 سريرا، كما يضم 373 عيادة خارجية و90 سريرا لوحدة إجراءات اليوم الواحد، كما توجد هناك 50 وحدة غسيل كلوي للعيادات الخارجية منها 32 وحدة للمنومين و5 وحدات للأطفال، ومركز للأبحاث والابتكار ومبنى للشؤون الأكاديمية والتدريب مكون من 24 طابقا، وأيضا مبنى الخدمات الإدارية ومبنى لمقدمي الخدمات الخارجية ومركز متكامل لخدمات ومرافق البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

خدمات المستشفى

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2000 سرير

851 سريرا لمرضى التنويم

373 عيادة خارجية و90 سريرا لوحدة إجراءات اليوم الواحد

286 سريرا في مركز مستقل لطب الأطفال

2.3 كلم طول نفق الخدمات الذي يربط جميع المنشآت الطبية بمركز الخدمات