طرح التسويق الجوي عبر الطائرات المروحية

بدأت شركة الطائرات المروحية التابعة للصندوق الاستثمارات العامة بطرح التسويق الجوي «خدمة سحب اللافتات» التي تمكن العملاء من نقل الإعلان ورسائلهم عن المنتجات من خلال رفع اللافتة في الأجواء عبر طائرات الهليكوبتر وبعض الخدمات الأخرى، وذلك بعد انتهاء الشركة من المشاركة في فعاليات اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني

اختتمت شركة الطائرات المروحية THC، المملوكة بالكامل من صندوق الاستثمارات العامة، مشاركتها في العرض الجوي «همة الـ 90» الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه والذي كان أول حدث من نوعه يجمع بين الطيران العسكري والمدني. استمر العرض خلال أسبوع اليوم الوطني 90 حيث انطلق من مدينة جدة مروراً بالعاصمة الرياض واختتم في مدينة الخبر. استهلت شركة الطائرات المروحية هذا العرض حاملة أضخم علم سعودي يحلق في سماء المملكة والذي بلغت مساحته 2000 متر مربع باستخدام طائرة هليكوبتر أغوستا ويستلاند AW139 واختتمت العرض بحمل شعار اليوم الوطني 90 إلى جانب شعار صندوق الاستثمارات العامة وشركة الطائرات المروحية.

شركة الطائرات المروحية

بدأت الشركة حديثاً في تقديم خدمة سحب اللافتات التي تمكن عملاءها من نقل رسائلها والإعلان عن منتجاتها من خلال رفع لافتة ضخمة في السماء عبر طائرات الهليكوبتر، إضافة إلى التصوير الجوي والعديد من خدمات الأعمال الجوية والتي سبق للشركة الإعلان عنها. وتعد مشاركتها في اليوم الوطني أول مهمة رسمية تستخدم فيها هذه الخدمة.

تأسست شركة الطائرات المروحية من قبل صندوق الاستثمارات العامة لتلبية الطلب المتنامي في المملكة فيما يخص خدمات السياحة الفاخرة وخدمات النقل الجوي، وذلك في إطار استراتيجية الصندوق التي تهدف إلى تعظيم العائدات المستدامة وإطلاق قطاعات جديدة وتنميتها، إضافة إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق رؤية المملكة 2030، بالعمل كأداة محفزة لقطاع السياحة في المملكة. وتعدّ شركة الطائرات المروحية أول شركة محلّية مشغّلة لطائرات الهليكوبتر التجارية على مستوى المملكة، وانطلقت أعمالها منذ منتصف عام 2019.