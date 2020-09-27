6 مليارات حصيلة الترشيد واستثمار مرافق الجامعات

حساب لكل جامعة
لفت الصندوق إلى أنه بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء صندوق التعليم العالي الجامعي وإعادة تنظيم وترشيد مكافآت الطلاب في قطاعات التعليم العالي، فقد قام الصندوق بتخصيص حساب خاص مستقل لكل جامعة أو مؤسسة تعليمية من مستفيديه لاستقبال إيداعاتها وحفظ مدخراته، وذلك لتحقيق الاستدامة المالية لها، ويضاف لأرصدة تلك الحسابات أرباح وعوائد العمليات الاستثمارية التي يقوم بها الصندوق وما يقدم له من هبات وتبرعات من القطاع الخاص مما يساهم في تعزيز تلك الأرصدة.
استثمار أموال الجامعات
يمثل صندوق التعليم العالي الجامعي منذ إنشائه ركيزة هامة في تنمية وتطوير قطاع التعليم العالي الجامعي باعتباره أحد أهم القطاعات التي أولتها الحكومة جل الاهتمام، وقد حرص الصندوق على توفير جهاز إداري متخصص لمتابعة استثمار أموال الجامعات وتمويل مشاريعها الهامة. وحرص الصندوق منذ تأسيسه على متابعة كل ما يستجد في تقنيات التعليم وتطوير مخرجاته، مدركا دوره المحوري في دعم احتياجات الجامعات لتحقيق النمو المضطرد في العملية التعليمية.
واصل الصندوق نشاطه وأداء مهامه لتمكين الجامعات من زيادة قدرتها في أداء دورها الذي يتناسب مع حجم متطلبات التنمية، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع التي مولها الصندوق منذ تأسيسه إلى نهاية العام 2019 نحو 519 مشروعا بقيمة بلغت 2.139.925.973 ريالا، وقد تم توجيه هذه المشاريع الممولة منذ نشأة الصندوق نحو العديد من المشاريع الحيوية.
المشاريع التي مولها الصندوق حتى نهاية 2019
* الفئة الأولى: دعم البرامج العلمية والأكاديمية للجامعات
التكلفة: 918,329,087 ريالا حتى نهاية عام (2019)
* الفئة الثانية: إنشاء كليات جديدة والتوسع بالكليات القائمة
التكلفة: 711,586,876 ريالا
* الفئة الثالثة: تمويل وشراء الأجهزة وتوفير متطلبات المختبرات
التكلفة: 276,421,017 ريالا
* الفئة الرابعة: تمويل البرامج والمراكز والبحوث العلمية والمنح الدراسية في الجامعات
التكلفة: 132,318,559 ريالا
* الفئة الخامسة: توفير المنح الدراسية وتشغيل الطلاب
التكلفة: 13,555,056 ريالا
* الفئة السادسة: توفير الاحتياجات الملحة للمستشفيات الجامعية
التكلفة: 87.715.218 ريالا
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