ضعف الإنترنت بالسعدية يغيب التعليم

تسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت بقرية السعدية التابعة لمحافظة الطوال بمنطقة جازان في مفاقمة معاناة الأهالي الذين يفتقرون لخدمات متعددة، إضافة إلى تسببها في تغييب التعليم عن أبناء القرية في ظل التعليم عن بعد الذي يستلزم وجود شبكة اتصالات وإنترنت مساعدة على ذلك، فيما طالب الأهالي بإدخال خدمة الهاتف الثابت للقرية وخدمات الإنترنت العريض.

شبكة ضعيفة

قال علي العريشي أحد أبناء قرية السعدية: نعاني في قريتنا من ضعف شبكة الاتصالات على اختلاف المشغلين من سنوات عديدة. وأضاف: معاناتنا قديمة وبحاجة لوقفة جادة من قبل المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقوية وتجويد شبكة الاتصالات لدينا أسوة ببقية مناطق المملكة.

غياب الإنترنت

أوضح علي عريشي لـ»دوت الخليج» أن ضعف شبكة الاتصال لديهم تسبب في غياب خدمات الإنترنت عنهم وحرمانهم منها، مبينا أن الأهالي يناشدون الشركات المشغلة سرعة إنهاء معاناتهم مع جودة الإنترنت المقدمة لهم، والتي يتلقونها نظير رسوم شهرية، ولكنها ليست بنفس مواصفات جودتها ببقية محافظات ومدن وقرى المملكة.

غياب الخدمات

كشف عريشي أن قرية السعدية تعاني من غياب عدد من الخدمات الرئيسية كالطرق والإنارة وشبكة الاتصالات، إضافة إلى معاناتهم الدائمة من بحيرة الصرف الصحي التي تكونت علي أطراف القرية، إضافة إلى مرمى النفايات المخصص لاستيعاب كامل نفايات المحافظة وما خلفه من أمراض وروائح كريهة.

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وقال: «نحلم بقرية السعدية بإيصال خدمات الهاتف الأرضي وخدمات الـ DSL أسوة ببقية القرى المجاورة لنا والتي تمتعت بتلك الخدمات فيما حرمنا منها، مبديا استغرابه في الوقت ذاته بسبب عدم تمتعهم بتلك الخدمات الأساسية.

حرمان التعليم

تسبب ضعف شبكة الاتصالات والإنترنت بقرية السعدية في حرمان أبنائها من التعليم والذي اعتمد على التعليم عن بعد الذي يشترط توافر شبكة إنترنت قوية، ما اضطر الأهالي لإرسال أبنائهم للقرى المجاورة من أجل التمكن من دخول منصة التعليم الموحد مدرستي، وتلقي تعليمهم أو السعي لشراء لاقطات وأجهزة لتقوية الشبكة ما كلف الأهالي مبالغ تفوق طاقاتهم من أجل إلحاق أبنائهم بالتعليم عن بعد.

مطالب متعددة

طالب الأهالي المسؤولين في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وقدموا مناشدتهم إلى وزير الاتصالات بإلزام الشركات المشغلة بالعمل عاجلا على حل مشاكلهم من ضعف الشبكة وخصوصا الإنترنت، كما طالبوا بتوفير وإدخال خدمة الهاتف الثابت وخطوط الإنترنت العريضة الدي إس إل والألياف الضوئية، وذلك أسوة ببقية المحافظات والقرى في المملكة.