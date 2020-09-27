القيادة تعزي في ضحايا تحطم طائرة عسكرية أوكرانية

وقال الملك سلمان في برقيته: «علمنا بنبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوي الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا، بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وألا تروا أي مكروه».
وقال ولي العهد: «بلغني نبأ تحطم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من خاركيف شرق البلاد، وأعرب لفخامتكم وذوي الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».
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