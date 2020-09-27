شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - واس أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في مقره بالرياض اليوم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة, بحضور الأمين العام المكلف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.

ونوه رئيس الوفد السعودي المكلف العميد الركن يحيى بن محمد عسيري بالدور الكبير الذي تقوم عليه المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومكافحة الإرهاب بشتى مجالاته.

من جهته أشار اللواء المغيدي إلى دور المملكة العربية السعودية كدولة مقر لمركز التحالف في دعم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب وكل ما من شأنه نبذ الفكر المتطرف والعنيف. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يحتفل باليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.