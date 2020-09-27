شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في منطقة أشجار ‎بالمندق دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل

تمكن ‏الدفاع المدني في المندق من السيطرة على حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل "فران"، ولم ينتج عن الحريق - بفضل الله- أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.

ويواصل ‏الدفاع مدني من تأمين الموقع، حتى لا يندلع الحريق مجددا.