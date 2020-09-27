شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق في منطقة أشجار بالمندق دون إصابات والان نبدء بالتفاصيل
تمكن الدفاع المدني في المندق من السيطرة على حريق في منطقة مكسوة بالأشجار في جبل "فران"، ولم ينتج عن الحريق - بفضل الله- أي إصابات أو خسائر في الممتلكات.
ويواصل الدفاع مدني من تأمين الموقع، حتى لا يندلع الحريق مجددا.
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