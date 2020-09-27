شكرا لقرائتكم خبر عن «المالكي»: إطلاق سراح 15 جنديًا سعوديًا ضمن اتفاق تبادل الأسرى والان نبدء بالتفاصيل

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، عن إطلاق سراح 15 جنديا سعوديا ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وأضاف في مؤتمر اليوم: "اتفاق تبادل الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم"، وتابع: "نعتبر اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت"، مشيرًا إلى أن تبادل الأسرى ضمن الخطة التنفيذية للصليب الأحمر. وتابع "المالكي": "نسعى لإطلاق سراح كافة الأسرى وهناك رغبة شديدة في إنهاء هذا الملف قريباً".

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