- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم السديس يوجه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السديس يوجه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين، يضم جميع وكالات الرئاسة التابع لها إدارات ميدانية بالمسجد الحرام، سواء الخدمية أم الهندسية أو العلمية، حيث جاء ذلك استعدادًا لاستقبال المعتمرين.
وشدد الشيخ السديس على تنفيذ الخطط وحوكمتها، والاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية، لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأكد الرئيس العام على جودة تنفيذ الأعمال، خاصة وأن الرئاسة العامة تحظى بدعم لا محدود من حكومة المملكة العربية السعودية، وتعاون مميز من قبل جميع الجهات الحكومية الأخرى العاملة بالمسجد الحرام.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السديس يوجه بإنشاء فريق تنفيذي ميداني لخدمة المعتمرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.