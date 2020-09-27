شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي للسعوديين في الوظائف الدائمة

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر الدولي لفئة العاملين السعوديين على وظائف دائمة لدى منشآت عامة أو خاصة أو غير ربحية.

Advertisements

وبحسب إنفوجرافيك نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، فإن من شروط الحصول على تصريح السفر، أن يكون مقدم الطلب موظفًا لدى المنشأة بصفة دائمة، وأن يعمل في المنشأة من قبل جائحة كورونا وإغلاق المنافذ في المملكة، وأيضًا عدم القدرة على مواصلة العمل عن بعد.

أما شروط التقديم للعاملين السعوديين، فهي، إصدار خطاب من المنشأة التي يعمل لديها مقدم الطلب، ومصادقة سفارة المملكة في بلد المنشأة على خطاب المنشأة، وثالثًا الدخول على منصة أبشر للأفراد واتباع الخطوات المبينة في الإنفوجرافيك، وأخيرًا إرفاق مستندات منها خطاب المنشأة المصدق عليه من السفارة وصورة من عقد العمل وتعهد عدم السفر إلى بلد آخر.

شارك الخبر







