تعقيم الحرم المكي 10 مرات يوميًّا وممنوع الوصول للكعبة والحجر الأسود

2020-09-27

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

سلطت إمارة منطقة مكة المكرمة الضوء على خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في المسجد الحرام، والتي ستتبعها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام منها تعقيم الحرم 10 مرات يوميًّا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه ابتداءً من الأحد المقبل.

وأيضًا توزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة؛ وذلك للوقاية من فيروس كورونا، كما يُمنع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود والطواف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًّا، مع تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

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وفي وقت سابق، أكد وزير الحج والعمرة، محمد بن صالح بنتن، أنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة.

أضاف بنتن خلال تصريحاته إلى برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة، وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي.

تطبيق اعتمرنا:

وتابع وزير الحج والعمرة أنه في حالة وجود إصابات بكورونا سيتم عزل المصاب بشكل كامل وهناك خطط في هذا الشأن تعتمد على التقنية، مشيرًا إلى أن الكثير من الجهات فحصت تطبيق “اعتمرنا” وهناك بدائل في حالة إخفاق التطبيق سواء الإنترنت أو الموقع الإلكتروني.

وشدد على أنه لن يُسمح بدخول الحرم المكي إلا عبر التطبيق؛ لأن هناك توجيهات بشأن المحافظة على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، موضحًا أن التطبيق تم وضعه لتنظيم أعداد المعتمرين والزوار والتصريح بدون مقابل مالي.

ويدعم تطبيق اعتمرنا المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

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