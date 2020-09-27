2020-09-27

التحالف: إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا ضمن اتفاق الأسرى بين الشرعية والحوثيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، أن اتفاقية الأسرى بين الحكومة اليمنية والشرعية وميليشيا الحوثي هي امتداد لاتفاق ستوكهولم، كاشفًا أنه سيتم إطلاق سراح 15 جنديًّا سعوديًّا ضمن الاتفاق.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، أن الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيرًا والحوثيون سيطلقون 400، مشددًا على أن اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت.

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كما أبدى متحدث التحالف ترحيبه باتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.

وأعلن مسؤول حكومي يمني التوصل إلى اتفاق مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لتبادل أسرى بينهم أحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية وعضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًّا، ماجد فضائل، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: ”إن اجتماعات عقدت في العاصمة الأردنية عمّان للجنة تبادل الأسرى أثمرت عن اتفاق تقضي المرحلة الأولى منه الإفراج عن ألف و420 أسيرًا ومعتقلًا وأحد الأربعة المشمولين بقرار مجلس الأمن.

وأضاف أن تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق سيعقبه عملية الإفراج الشامل والكامل عن جميع الأسرى والمعتقلين، مؤكدًا اقتراب حدوث انفراجة فعلية في ملف الأسرى والمختطفين، وأن تلك الانفراجة مرهونة بالتزام الحوثيين بالاتفاق وتنفيذه بدون أي مماطلة أو تسويف.



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