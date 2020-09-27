السعودية | التحالف: اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم

شكرا لقرائتكم التحالف: اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "اتفاقية الأسرى امتداد لاتفاق ستوكهولم".

وقال المالكي، خلال مؤتمر صحافي في الرياض مساء الأحد، إن "الحكومة اليمنية ستطلق 681 أسيراً والحوثيون سيطلقون 400".

كما أضاف أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن إنساني بحت".

إلى ذلك أعلن "إطلاق سراح 15 جندياً سعودياً ضمن اتفاق تبادل الأسرى".

ولفت إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى يتضمن أيضاً إطلاق سراح 4 سودانيين".

بإشراف الصليب الأحمر

كما أوضح أن "الصليب الأحمر سيشرف على عملية تبادل الأسرى في اليمن".

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إلى ذلك شدد على أن "التحالف ينظر بإيجابية لاتفاقية تبادل الأسرى في اليمن"، مؤكداً أن "الأولوية القصوى للتحالف هي استعادة الأسرى بأسرع وقت ".

وأشار إلى أن "هناك رغبة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن".

"الإفراج عن الأسرى فوراً"

يذكر أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس كان أعلن في وقت سابق الأحد التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين لتبادل 1081 أسيراً من الطرفين، وتطبيق الاتفاق والإفراج عن الأسرى بشكل فوري، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وشدد غريفثس على أنه "يجب أن نتحرك سريعاً وبشكل حاسم لتنفيذ الاتفاق"، لافتاً إلى أن "العمل متواصل للاتفاق على توقيت إطلاق الأسرى".

"حل دائم"

كما دعا إلى وقف إطلاق النار في اليمن وإعادة فتح المطارات والموانئ، مشيراً إلى أن "اتفاق تبادل الأسرى في اليمن خطوة أولى لحل الخلافات الأخرى".

إلى ذلك أكد أن "الأمم المتحدة مهتمة باستقرار اليمن والتوصل إلى حل دائم"، موضحاً أنه "جرى التوصل لإنجاز مهم في قضية تبادل الأسرى".

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد أعلنت الأربعاء أن فريقاً حكومياً سيتوجه إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في اجتماع مع ميليشيات الحوثي برعاية الأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين المنبثق عن اتفاقية السويد.