، بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم الأحد بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين والمراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له استمراراً لاحتفالات اليوم الوطني، المتواصلة منذ ثلاثة أيام.
وشارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة التواصل الداخلي كافة منسوبيه، فرحة الاحتفال باليوم الوطني للذكرى التسعين منذ توحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، عن طريق توزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين وكذلك المراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له.
وبدأ الاحتفال بمشاركة المنسوبين والمراجعين في الإدارات والأقسام والمراكز الصحية فرحتهم بهذا اليوم العزيز، بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد، تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء.
كما اكتست مداخل المجمع الطبي باللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.
وختاماً عبّر كافة المنسوبين عن مشاعرهم تجاه الوطن والفرحة التي تعم أرجاء الوطن.
27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442 09:51 PM
وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد احترازاً من عدوى فيروس كورونابالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني
احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم الأحد بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين والمراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له استمراراً لاحتفالات اليوم الوطني، المتواصلة منذ ثلاثة أيام.
وشارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة التواصل الداخلي كافة منسوبيه، فرحة الاحتفال باليوم الوطني للذكرى التسعين منذ توحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، عن طريق توزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين وكذلك المراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له.
وبدأ الاحتفال بمشاركة المنسوبين والمراجعين في الإدارات والأقسام والمراكز الصحية فرحتهم بهذا اليوم العزيز، بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد، تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء.
كما اكتست مداخل المجمع الطبي باللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.
وختاماً عبّر كافة المنسوبين عن مشاعرهم تجاه الوطن والفرحة التي تعم أرجاء الوطن.
، بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.