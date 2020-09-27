"التعليم" توضح الضوابط الخاصة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):كشفت وزارة التعليم، عن الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.
وأوضحت أن الشروط العامة تتضمن أنه يتم تقديم خطاب أو بريد الإلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي؛ يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسية أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسية أو البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقا لنظام دولة الدراسية.
وأشارت إلى أنه يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحاً فيها تفاصيل البعثة او التدريب على أن يسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.
وأضافت أنه يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراسته.
كما أوجبت على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم تقديم السجل الأكاديمي المحدث.
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