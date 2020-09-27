شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد قلاب سار في الطرق بدون غطاء لحمولته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ضبطت الإدارة العامة للمرور قائد مركبة " قلاب " سار في الطرق بدون وضع غطاء على حمولته معرضًا الآخرين للخطر.

وجاء ذلك ردًّا على شكوى أحد المواطنين عبر موقع " تويتر " الذي قال فيه:" اتعدمت سياراتنا من هذه القلابات اللي ما تستخدم غطاء. والله بودي السيارة كله منقر والطلاء مطفي ليش ما عليها مخالفات؟! ”.

وأوضحت إدارة المرور أنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.