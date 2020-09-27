شكرا لمتابعة خبر عن تحديد آلية من "الحج والعمرة" للتأكد من خلو المعتمرين من كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، على أن هناك آلية للتأكد من خلوّ المتقدمين للعمرة من إصابات أوضح نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح مشاط، على أن هناك آلية للتأكد من خلوّ المتقدمين للعمرة من إصابات فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ". وقال مشاط خلال حديثه في برنامج " ياهلا " : سنعود بحذر لاستقبال معتمرين الخارج في المرحلة الثالثة، وفق خطة متكاملة ومتابعة دقيقة مع وزارة الصحة. وأضاف وزير الحج والعمرة : سوف يتم فتح الحرمين للمصلين في المرحلة الثانية وفق خطة تشغيلية دقيقة، لتحديد الأماكن المخصصة للصلوات.

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