شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي يُعلن إطلاق سراح 16 جنديًا سعوديًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن إطلاق سراح 16 جنديًا سعوديًا ضمن اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الإيرانية.

وأكد المتحدث الرسمي للتحالف العربي العقيد تركي المالكي، أن هذا الاتفاق يعد امتدادًا لاتفاق ستوكهولم، مشيرًا إلى السعي لإطلاق سراح كافة الأسرى؛ لإنهاء إنهاء هذا الملف قريباً.