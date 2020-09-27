شكرا لمتابعة خبر عن المالكي: «لن يكون مسموحًا بالوصول للكعبة والحجر الأسود» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال عبد الحميد المالكي وكيل تخطيط المسجد الحرام، اليوم الأحد، إنه لن يكون من المسموح الوصول للعكبة والحجر الأسود خلال العمرة في الظروف الحالية.

وأكد في تصريحات تلفزيونية على أن الطوف سيكون خارج الحاجز الموجود حاليًا.

وأضاف: "سوف يتم نوزيع ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة، لضمان الاشتراطات الصحية".

Advertisements