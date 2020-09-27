شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج يوضح بدائل تطبيق " اعتمرنا ".. ويؤكد: سنطبق الشروط على الفنادق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال وزير الحج محمد صالح بن طاهر بنتن، إنه سيتم تطبيق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة، لافتا إلى بدائل تطبيق " اعتمرنا " وهي الويب سايت والإنترنت ".

وأضاف بنتن خلال حواره عبر برنامج " الراصد ":" نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقاً ".

ولفت بنتن إلى أن خطة عودة المناسك تعتمد على التقنية من خلال تطبيق اعتمرنا الذي تم طرحه للراغبين في أداء العمرة بداية من اليوم حيث يمكًن التطبيق الراغبين في أداء العمرة من حجز موعد للعمرة التي ستبدأ يوم 17 / 2 /1442 هـ كمرحلة أولى بعدد ستة آلاف معتمر في اليوم.

وتابع أنه سيتم السماح لــ 12 فوجًا من المعتمرين كل 24 ساعة بأداء العمرة بعد السماح بعودتها حيث سيتم تقسيم المعتمرين إلى مجموعات برفقة مختص صحي في الحرم، مبينا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى من 18 إلى 65 عامًا.