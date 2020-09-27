شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تدعو لتفعيل خاصة «الوضع الحذر» عبر تطبيق «توكلنا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بشأن تطبيق توكلنا وجهت وزارة الصحة، اليوم الأحد، رسالة هامة إلى المواطنين والمقيمين بشأن تطبيق توكلنا وقالت وزارة الصحة إنه على الجميع تفعيل خاصية "الوضع الحذر" من خلال تطبيق توكلنا الذي ينبه المستخدم عند قربه من شخص مصاب أو مخالط لأخر مصاب بفيروس كورونا الجديد.

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