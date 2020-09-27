شاهد..كيفية حساب المطلقة فترة عدتها

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، كيفية حساب بدء عدة الطلاق وموعد انتهاءها. أوضح الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء، اليوم الأحد، كيفية حساب بدء عدة الطلاق وموعد انتهاءها. وقال الشيخ خلال برنامج " فتوي " : تحتسب عدة الطلاق من تاريخ الطلاق وكلمة " انتي طالق". وأضاف الشيخ : وإذا كانت العدة بالأشهر فيحتسب بالتقويم فإذا كان الشهر ناقص فيحتسب شهر. اعمل بالتقويم في العدد.

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