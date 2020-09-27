«مسام» ينقذ اليمنيين من 1250 لغمًا زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام لتطهير اليمن من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1250 لغمًا، منها لغمان مضادان للأفراد، و204 ألغام مضادة للدبابات و1036 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نُزِع منذ بداية المشروع حتى الآن 187.795 لغم زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويأتي المشروع استمرارًا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ حيث يسعى المشروع إلى تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، وتدريب كوادر وطنية يمنية على نزع الألغام، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة في هذا المجال.

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