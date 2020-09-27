حددت شروط وخطوات طلبات التغيير للراغبين.. الأحوال المدنية تكشف قائمة الأسماء الممنوعة من التسجيل بالمملكة

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأحد، عن معايير اختيار وتسجيل الأسماء في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة تويتر، أنه لا توجد قائمة أسماء محددة ممنوعة، وإنما توجد معايير لاختيار الأسماء.

معايير اختيار الأسماء

أوضحت «الأحوال المدنية»، أن الاسم ليكون نظاميًّا يجب أن يسجل الاسم مجردًا من الألقاب، فلا تسجل الكلمات التي ليست جزءًا من الاسم مثل (الشرف، السيد، الحاج ونحوها).

وأشارت وزارة الداخلية للأحوال المدنية إلى أنه لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم مثل المعروف بكذا أو نحو ذلك، كما لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة مثل قمر الزمان، محمد خان ونحوها.



وأوضحت الأحوال المدنية أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.

آلية تغيير الاسم

وحددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، من قبل، الشروط والإجراءات اللازمة لتقديم المواطن طلب تغيير اسمه، موضحة الخطوات كالتالي:

- قيام المواطن الذي طلب تغيير اسمه بالإعلان على إحدى الجرائد أو الصحف المحلية خبر الرغبة في تغيير الاسم، ولا بد أن يمر على ميعاد النشر شهر كامل.

- الخطوة السابعة عمل صحيفة جنائية للتأكد من عدم وجود أي سابقات جناية على المواطن؛ لتجنب طرق الاحتيال والتزوير.

- بعد عمل كل الخطوات السابقة يتم تأكيد وتوثيق قرار تغيير أو تعديل اسم المواطن، ويتم الإعلان عن ذلك التوثيق في إحدى الجرائد الرسمية المحلية بالمملكة.

- تحميل النموذج رقم 203 من نماذج الأحوال المدنية والخاص بتغيير الأسماء، ثم طباعته وتعبئته.

- كتابة تقرير يوضح الاسم القديم والاسم الجديد المراد التغيير إليه، وإيضاح سبب التغيير في التقرير.

- إحضار صورة عن بطاقة الأحوال الشخصية لمن يريد تغيير اسمه، وصورة عن بطاقة والده، وصورة عن بطاقة العائلة.

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- مصادقة أو ختم أو إمضاء عمدة الحي إمارة المنطقة أو الشرطة على النموذج الذي تمت طباعه من قبل الموقع الإلكتروني.

- تقدم هذه الأوراق إلى مكتب الأحوال ليتم رفعها إلى لجنة مختصة، ويتعين عليك مراجعتهم بعد مدة محددة بين أسبوع إلى شهر على الأكثر؛ لتتم الموافقة على التغيير؛ حيث يتم عرض الاسم القديم والجديد وأسباب التغيير على اللجنة.

- عند حضورك في الموعد المحدد، يتم إخبارك بموافقة اللجنة أو عدم موافقتها.

- في حال موافقة اللجنة يتم تسليمك ملف بياناتك، لتذهب به إلى كاتب العدل، برفقة شاهدين اثنين، لتوثيق تغيير اسمك.

- سيتم تسليمك ورقة تفيد بضرورة نشر إعلانين اثنين في الصحف تخبر فيه بعزمك تغيير اسمك، واحدة من هذه الصحف تكون رسمية وأخرى عادية. (يجب الانتظار 30 يومًا بعد نشر الإعلان لمراجعة الأحوال) يمكن مثلًا اعلان تغيير الاسم في جريدة أم القرى كجريدة رسمية، واختار واحدة أخرى عادية.

- بعد التوثيق من كاتب العدل وبعد مرور 30 يومًا على نشر الإعلان عليك العودة إلى مكتب الأحوال لتتسلم كتاب تذهب به إلى المباحث الجنائية، هناك سيتم تبصيمك والتأكد من أنه مسموح لك التغيير وإن سجلك الجنائي خالٍ تمامًا، ولا يوجد أي عائق أو مانع للتغيير.

تحصل على كتاب من المباحث بذلك؛ لتقوم بمراجعة مكتب الأحوال المدنية ليتم اعتماد اسمك الجديد.

ستحصل على وثيقة مصدقة منهم بها اسمك القديم والاسم الجديد، هذه الوثيقة تمكنك من تغيير اسمك في الدوائر الحكومية الأخرى مثل اسمك في الشهادات والحسابات البنكية وما إلى ذلك، ولا يمكن تغيير اسمك دون الوثيقة المصدقة هذه حتى لو حصلت على بطاقة هوية وطنية جديدة باسمك الجديد.

بذلك يكون تم اعتماد اسمك الجديد، يمكنك حجز موعد الأحوال المدنية؛ لتجديد بطاقة الأحوال وإصدار واحدة بالاسم الجديد، وكذلك يمكنك تغيير كارت العائلة أيضًا وفق الاسم الجديد.

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