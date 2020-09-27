في جمرك الميناء الجاف..
قام وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم بزيارة لجمرك الميناء الجاف بالرياض يرافقه محافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وشملت الزيارة جولة في مبنى النافذة الواحدة الذي يضم جميع جهات الفسح من القطاعين العام والخاص واطلع على الخدمات الجمركية التي تُقدم من خلال مبنى النافذة الواحدة بالتعاون مع جميع القطاعات.
كما قام بزيارة للمركز الموحد للعمليات الجمركية الذي أطلقته الجمارك السعودية مؤخرًا، والذي يُعد من أحدث المبادرات التي تُقدمها الجمارك في سبيل رفع مستوى مرونة وسرعة الإجراءات الجمركية وتقديم الدعم الكامل لحركة العمل الجمركي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك من خلال استقبال البيانات الجمركية من المنافذ والقيام بمعالجتها جمركيًّا وإتمام عملية فسحها.
وتضمنت زيارة وزير النقل الاطلاع على أنظمة فحص الحاويات بالأشعة في جمرك الميناء الجاف والتعرف على دورها في سرعة الفسح الجمركي، وشاهد خلال الجولة عرضًا للوسائل الحية وآلية استخدامها في الكشف والمعاينة على الحاويات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يطّلع على أنظمة فحص الحاويات بالأشعة.. ودورها في سرعة الفسح الجمركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.