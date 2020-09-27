بناء وصيانة 116 مسجدا على الطرق السريعة

أوضح الرئيس الفخري لجمعية العناية بمساجد الطرق الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز أن شركاء الجمعية من مؤسسات وأفراد قدموا تبرعات تجاوزت 120 مليون ريال، وهذه الأموال مكنت الجمعية من بناء وصيانة وتشغيل أكثر من 116 مسجدا على الطرق السريعة تجاوزت تكاليفها 63 مليون ريال.

وبين أن إطلاق 10 وزارات وهيئات مبادرة بإشراك جميع القطاعات الحكومية ومنسوبيها لخدمة المساجد على الطرق، وذلك ببناء مسجد لكل جهة على نفقة منسوبيها ليحمل المسجد اسم تلك الجهة التي شاركت تعد ثقافة مجتمعية مهمة للعناية بالمساجد ومرافقها، حيث تجاوز عدد المتبرعين فيها حتى الآن 10,000 متبرع ومتبرعة لدعم 10 مساجد يصل مجموع تكاليفها 9,500,000 ريال.

وثمن الدعم الذي تتلقاه الجمعية من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة العامة للأوقاف الذي مكنها من تأسيس الصندوق الوقفي لمساجد الطرق، حيث وصل رأس مال الصندوق خلال 10 أشهر ما يزيد على 22,000,000 ريال، ويستهدف أن تصل أصول الصندوق مع نهاية عام 2024 إلى 100 مليون ريال. كما قامت الجمعية ببناء 3 مساجد من مجموع تبرعات الرسائل النصية لأكثر من 110 آلاف مشترك ومشتركة وتبنت كود البناء السعودي في بناء وصيانة مساجد الطرق.