الحج وشؤون الحرمين تناقشان المرحلة الأولى لأداء العمرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس، بمقر الرئاسة العامة في مكة المكرمة، للمجلس التنسيقي لتكامل الجهات العاملة في المسجد الحرام.
وأوضح السديس أن الرئاسة عملت على تفعيل الخطط الصحية والفنية والهندسية والتقنية والإرشادية والتوجيهية لضمان تنفيذ أدائها وفق تطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- ولضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة.
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