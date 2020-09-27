مسح ميداني بعد حريق جبل عمد

كثفت وحدة وزارة البيئة والمياه والزراعة ببني مالك التابعة لمكتب الطائف عمليات المسح الميداني من عمليات مراقبة الغابات والآثار الناتجة عن الحريق الذي حدث في جبل عمد بمركز ثقيف. وأشار مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي إلى وجود 6 فرق للحراسات البيئية التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة حاليا بالمنطقة للقيام بجولات ميدانية على الغابات. من جهته، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد الغامدي أهمية تعاون المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات حفاظاً على البيئة.



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