شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: 6 آلاف معتمر يوميا في المرحلة الأولى من عودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل
- أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة
- سنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقا
- لدينا خطة تنفيذية دقيقة عبر تطبيق" اعتمرنا"
- نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة
أكد وزير الحج أن الوزارة اعتمدت على التقنية ولدينا خطة تنفيذية دقيقة عبر تطبيق" اعتمرنا" واشار إلى أنه سييمح بدخول 6 آلاف معتمر يومياً في المرحلة الأولى من عودة العمرة و لكل مجموعة "مختص صحي"
موضحا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي
وقال وزير الحج : نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقا ،و سنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة وهذه البدائل عن تطبيق اعتمرنا.
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