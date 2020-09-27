شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحج: 6 آلاف معتمر يوميا في المرحلة الأولى من عودة العمرة والان نبدء بالتفاصيل

- أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة

- سنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقا

- لدينا خطة تنفيذية دقيقة عبر تطبيق" اعتمرنا"

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- نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة

أكد وزير الحج أن الوزارة اعتمدت على التقنية ولدينا خطة تنفيذية دقيقة عبر تطبيق" اعتمرنا" واشار إلى أنه سييمح بدخول 6 آلاف معتمر يومياً في المرحلة الأولى من عودة العمرة و لكل مجموعة "مختص صحي"

موضحا أن أعمار المعتمرين في المرحلة الأولى بين 18 إلى 65 سنة وتصريح زيارة الحرم المكي أثناء جائحة كورونا دون مقابل مالي

وقال وزير الحج : نساعد المعتمر على اختيار الفنادق المهيئة وسنحدد الدول المسموح لها بقدوم مواطنيها لأداء المناسك لاحقا ،و سنطبق الشروط على الفنادق بعد عودة مناسك العمرة وهذه البدائل عن تطبيق اعتمرنا.