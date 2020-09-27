شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث المستجدات مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو.

وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، والتنسيق المشترك تجاه مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها والجهود المبذولة تجاهها، كما تم استعراض جهود مجموعة دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها المملكة.