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القبض على قائد قلاب سار في الطرق بدون غطاء لحمولته
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المرور القبض على قائد مركبة (قلاب) سار في الطرق بدون وضع غطاء على حمولته معرضًا الآخرين للخطر.
وقال ردًّا على شكوى أحد المواطنين عبر تويتر: إنه تم إحالة قائد المركبة إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.
وقال الشاكي موجهًا رسالته إلى المرور: “اتعدمت سياراتنا من هذه القلابات اللي ما تستخدم غطاء. والله بودي السيارة كله منقر والطلاء مطفي ليش ما عليها مخالفات؟!”.
ونشر حساب المرور صورة للمركبة بعد ضبطتها اليوم الأحد، فيما لم يتضح مكان الواقعة.
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